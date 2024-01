Mbappé: “Amo le cose semplici della vita. Merito i soldi che guadagno, non li ho rubati a nessuno”

Nel corso del servizio Envoye Special, trasmesso su France 2, Kylian Mbappé ha parlato a 360 gradi della propria vita, dal suo desiderio di mettere su famiglia, al razzismo di cui è stato vittima, passando per la delusione dopo la sconfitta in finale ai Mondiali del 2022 contro l’Argentina, il rapporto coi genitori, i suoi guadagni e la possibilità di giocare alle Olimpiadi di Parigi.

“Vai a mangiare tranquillamente in una brasserie, esci, esci con gli amici, fai festa in incognito, non farti vedere da nessuno… La mattina dopo, un buon brunch in sala, prendere il sole in terrazza, ammirare le cose. Le cose semplici della vita”, ha spiegato parlando di cosa gli piace fare.

Il fuoriclasse francese guadagna oltre 100 milioni all’anno: “La verità è che non lo so esattamente. A 12 anni pensavo anche che ci fossero troppi soldi nel calcio. Merito i soldi che guadagno. Non li ho rubati a nessuno. È così che funziona il mondo”.