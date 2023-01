Maradona, il pallone della “Mano di Dio” messo all’asta: la base sarà di 550mila dollari

Viene ancora oggi ricordato dalla storia il gol della “Mano di Dio“, quello messo a segno da Diego Armando Maradona nei quarti di finale del Mondiale 1986, ai danni dell’Inghilterra. In quell’occasione il pallone venne palesemente toccato con il pugno dall’argentino, ma fu comunque dato per buono. Come riporta l’edizione odierna de il “The Sun”, la sfera con cui Maradona mise a segno quel gol, verrà messa all’asta. Il pallone era già stato proposto al pubblico in quel di Londra ma non avendo superato una base concreta l’agenzia Goldin decise di ritirarlo. Adesso andrà di nuovo all’asta a febbraio, con una base di 550mila dollari.