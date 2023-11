Manchester United: Radcliffe pronto a diventare nuovo socio di minoranza

Secondo la “BBC” Mr. Ineos, Sir Jim Radcliffe, è pronto a diventare un socio di minoranza del Manchester United. Durante la sosta delle Nazionali dovrebbe chiudersi l’accordo, che prevede il rilevamento del 25% delle quote dei Red Devils per una cifra vicina ai 1,4 miliardi di euro, tra il Manchester United e Ineos Group. Già lo scorso anno, dopo l’apertura alla cessione del club della famiglia Glazer, Radcliffe e lo sceicco del Qatar Jassim avevano provato a rilevare il club inglese senza successo. Il qatariota si è tirato indietro, mentre il capo della Ineos Group è tornato alla carica riuscendo ad acquistare, per il momento, una quota di minoranza.