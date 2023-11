Inter-Frosinone, Di Francesco: “Non partiamo già battuti, servirà fare il doppio”

Eusebio Di Francesco ha presentato, nella conferenza stampa della vigilia, la partita che vedrà il suo Frosinone affrontare la capolista Inter in trasferta al Meazza. Queste le parole del tecnico: “Serve la partita perfetta per pensare di far risultato contro di loro, giochiamocela con euforia e divertimento. L’entusiasmo dobbiamo usarla come arma per fare di più e di conseguenza meglio. Non ho ancora deciso come staremo tatticamente in campo. Non so chi giocherà e quanti giovani, ma conta. Conta che chi gioca, affronti meglio possibile la gara. Lautaro Martinez non sarà l’unica minaccia, affrontiamo una squadra fortissima e piena di risorse. Non mi piace pensare di andare a Milano già battuti, anche questi sono punti che contano per il campionato. Vogliamo fare di tutto per ottenere un risultato positivo, servirà anche un po di sana incoscienza.”

E ancora: “Soulè va lasciato libero di esprimere le sue qualità. Chi ha delle qualità da dribblatore come lui deve esser lasciato libero di farlo, serve solo insegnarli quando non è opportuno forzare la giocata. Inzaghi è un allenatore bravissimo, ha sfruttato benissimo la sua chance alla Lazio ed ha fatto tanta gavetta per arrivare al livello che è adesso“.