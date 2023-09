Golf, Solheim Cup 2023 in pareggio 14-14: il trofeo rimane all’Europa

di Mattia Zucchiatti 31

Aspettando la Ryder Cup di Roma, la sua versione al femminile, la Solheim Cup, resta nelle mani del Team Europe. A Caseres, in Spagna, la sfida tra il team del vecchio continente e il team Usa è finita in parità (14-14 il risultato finale) con il trofeo che è rimasto così nelle mani delle campionesse in carica. Non era mai successo prima, nella storia della competizione quest’anno arrivata alla 18esima edizione, che la rassegna finisse in parità. Gran parte del merito è stato della beniamina del pubblico di casa, la spagnola Carlota Ciganda, che ha sconfitto per 2&1 Nelly Korda e ha conquistato il punto decisivo per difendere il titolo.

Dopo i foursomes e i fourball, il risultato era di 8-8. Nei singoli sono arrivati cinque vittorie a testa (oltre ai due pareggi) per il 14-14 finale. “Amo la Solheim Cup, amo la Spagna e la coppa rimane nel posto in cui deve stare, in Europa”, l’esultanza di Ciganda al termine della gara. “Non avevo nemmeno sognato di poter giocare la Solheim in Spagna. La settimana è stata incredibile, non posso non ringraziare così tante persone per il loro supporto e non dimenticherò questi giorni”, ha poi aggiunto.