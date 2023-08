Rasmus Hojlund ufficialmente al Manchester United. L’attaccante danese ha salutato l’Atalanta per un affare da circa 84 milioni di euro e, dopo aver completato i controlli medici, potrebbe già essere presentato nel corso dell’amichevole pre-campionato contro il Lens, in programma sabato 5 agosto. L’annuncio ufficiale e la firma sono attesi per le prossime ore. ì