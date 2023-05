Liverpool, Klopp: “Zona Champions League? Meglio guardarci alle spalle”

Pretattica o rassegnazione? Jurgen Klopp si è tirato fuori dalla lotta alla qualificazione alla prossima Champion League del suo Liverpool che in Premier League, distante al momento solo 4 punti (con il Manchester United con una partita in meno). Il manager tedesco ha parlato che la preoccupazione maggiore della sua squadra deve essere quella di guardarsi alle spalle.

Le parole di Klopp in conferenza: “Ci sono altre squadre in una posizione migliore e finchè continuano a vincere, non abbiamo speranze. Dobbiamo piuttosto preoccuparci di tenerci dietro le altre: se gioca come ha fatto ieri, il Brighton può vincerle tutte. bbiamo 59 punti, lo United che è quarto ne ha 63, noi possiamo arrivare al massimo a 71 per cui allo United bastano 8 punti su 15 e penso che ce la faranno. Se poi le nostre prestazioni possono mettere pressione sulle altre, non dipende da noi. L’obiettivo è cercare di chiudere il più in alto possibile che ad oggi è il quinto posto e non è scontato, non lo è nemmeno il sesto perchè Aston Villa, Tottenham e Brentford sono tutte lì”