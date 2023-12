LIVE – Napoli-Braga 2-2, Youth League 2023/24 (DIRETTA)

Gli azzurri vogliono chiudere in crescendo, portando a casa magari una vittoria contro una concorrente, quali i portoghesi, forte e che ha nel suo settore giovanile sicuramente una componente di forza. La differenza fra le due squadre dice otto punti in più per il Braga, ma il Napoli vuole onorare fino alla fine la competizione. Si parte alle 14.00 con Sportface.it pronta ad offrire a tutti gli appassionati di calcio la diretta testuale del match del Napoli.

Napoli-Braga 2-2 (40′ Sà, 46′ Borriello, 63′ Furtado, 73′ Ballabile)

FINISCE QUI: NAPOLI-BRAGA 2-2!

90′ – 6′ di recupero

85′ – Due cartellini gialli nel Napoli nel giro di pochi minuti, ammoniti Legnante e Mazzone

73′ – PAREGGIO DEL NAPOLI! GOL DI BALLABILE! Gran sinistro a giro dal limite dell’area e palla che si insacca per il 2-2!

63′ – BRAGA IN VANTAGGIO! FURTADO A SEGNO! Gran contropiede dei lusitani, la palla arriva a Furtado che col mancino fa 2-1!

56′ – OCCASIONE BRAGA! Miracolo di Pellino su Nuno Patricio!

53′ – Galvanizzato dal pareggio il Napoli, che ora spinge

46′ – SUBITO PAREGGIO DEL NAPOLI! GOL DI BORRIELLO! D’angelo serve Borriello che con un preciso diagonale mancino buca Znuderi e fa 1-1!

46′ – Al via la ripresa!

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Saranno ben 6 i minuti di recupero

44′ – OCCASIONE BRAGA! Nuno Patricio salta Pellino ma poi calcia sull’esterno della rete! Portoghesi a un passo dal 2-0!

42′ – NAPOLI VICINO AL PARI! Malasomma tutto solo in area si fa ipnotizzare da Znuderi in uscita!

40′ – BRAGA IN VANTAGGIO! Cross su punizione dalla trequarti di Goncalves, apparentemente Sà sfiora la sfera che insacca alle spalle di Pellino per l’1-0 ospite! Rimane da capire se la palla sia stata toccata o no, dunque a chi vada assegnata la rete

33′ – Riprende coraggio il Braga che ora spinge in avanti

28′ – OCCASIONE NAPOLI! Girata dal limite di De Crescenzo, palla fuori di poco!

25′ – Regge l’equilibrio fin qui, con la formazione di casa che è andata vicina alla rete

13′ – PALO NAPOLI! Tiro da fuori di Di Chiara che si stampa sul legno!

12′ – Reazione del Napoli ora dopo i primi minuti appannaggio dei portoghesi

1′ – Via al match!

15.55 – Buon pomeriggio amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale della gara di Youth League tra Napoli e Braga. A breve il calcio d’inizio!