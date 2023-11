L’ex Spezia Ferrer si ferma: “Ho il linfoma di Hodgkin”

L’ex Spezia Ferrer deve fermarsi con il calcio giocato per un problema di salute da non sottovalutare , ossia il linfoma di Hodgkin. Con un post su Instragram il giocatore ex Spezia ha comunicato il problema. Queste le sue parole-.

Ferrer: “Non è facile dover scrivere questo messaggio, ma da oggi voglio trasmettervi positività. Mi è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin e nelle prossime settimane inizierò la cura. Anche se non posso negare che sia stato un duro colpo sia per me che per la mia famiglia, la prognosi è positiva e spero di avere una pronta guarigione per tornare a giocare e divertirmi al più presto.Sono molto chiaro che la paura è inutile per combattere questa malattia“.

Su X lo Spezia ha espresso vicinanza al difensore spagnolo che oggi gioca nell’Anorthosis Famagusta a Cipro. In un post pubblicato sull’account ufficiale della società si legge: “Per quattro stagioni hai lottato come un vera aquila per onorare la nostra maglia. Abbiamo gioito, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto insieme. Conosciamo bene la tua forza e siamo certi che anche in questo caso saprai uscirne vincitore! Forza Salva! Siamo tutti con te!“.