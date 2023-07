Serie C, sferrò un pugno a un tifoso: cinque turni di squalifica per Benalouane

Yohan Benalouane è stato sanzionato con cinque giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali del prossimo campionato di competenza dal Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Pierpaolo Grasso. Il calciatore del Novara era stato deferito per aver reagito agli insulti di un gruppo di tifosi avversari sferrando un pugno ad uno di loro in occasione della gara dello scorso 26 marzo tra Piacenza e Novara, valida per il campionato di Serie C.