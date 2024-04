Serie C 2023/24: il Catania vince e si prende i play-off, l’Avellino chiude secondo davanti al Benevento

Nel 38esimo e ultimo turno della regular season di Serie C 2023/24 il Catania agguanta la salvezza e accede così direttamente ai play-off, riscattando così il pass che spetta alla vincitrice della Coppa Italia di categoria. Decisiva per gli etnei la vittoria per 1-0 contro il Benevento, firmata da Cianci nel recupero del primo tempo con un perfetto mancino all’angolino sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale brividi per gli Etnei, che hanno subito una traversa di Ciano poco dopo la notizia del vantaggio del Monterosi, che ha battuto il Foggia (che dunque dice addio ai play-off) 1-0 grazie alla rete di Scarsella al minuto 89. In caso di pareggio infatti i rossoazzurri avrebbero detto addio ai play-off e avrebbero dovuto ottenere la salvezza attraverso i play-off. Gli stregoni chiudono così al terzo posto, scavalcati dall’Avellino: gli irpini legittimano la seconda posizione con la vittoria interna 1-0 contro il Crotone, firmata da Patierno su rigore all’84’.

Nelle altre gare chiude in bellezza la propria marcia trionfale la Juve Stabia battendo 3-2 il Picerno grazie alla doppietta di Bellich e alla rete di Mignanelli, mentre non bastano agli ospiti i gol di Murano e D’Agostino. Vittoria rotonda per la Casertana, che schianta 5-2 il Sorrento e legittima il quinto posto nella griglia play-off. Quarto posto in classifica invece per il Taranto grazie al successo 2-1 sul campo del Latina, che agguanta comunque la decima posizione. A decidere l’incontro sono i gol di Simeri e Zonta, mentre è di Mastroianni il gol dei padroni di casa. Ai play-off anche la Cerignola grazie al netto 3-0 sul Giugliano (doppio D’Andrea e Capomaggio su rigore), ma anche i campani disputeranno la post season, così come le sopraccitate Picerno e Crotone, che completano così la griglia play-off. Ai play-out invece la Virtus Francavilla da penultima dopo lo 0-0 sul campo del Potenza, che dovrà ugualmente giocarsi la salvezza, così come Monterosi e Monopoli (2-1 contro il Messina). Vittoria 2-1 infine per la Turris sul campo della già retrocessa Brindisi: il successo garantisce la salvezza ai campani.