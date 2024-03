Serie C 2023/2024: la Juve Stabia vince a Latina e allunga in testa alla classifica

Terminata 1 a 3 la gara tra Latina e Juve Stabia, valevole per la trentesima giornata del girone C di Serie C. I leoni alati hanno ospitato al ‘Francioni‘ la capolista che era reduce dalle vittorie di misura contro Turris e Casertana. Vittoria fondamentale delle ‘vespe’ che allungano in testa alla classifica, Latina che rimane nella zona playoff.

Primo tempo a senso unico al Francioni, con Fasolino che regala un gol alle ‘vespe’, siglato da Adorante, al 12′ e più tardi lo stesso Adorante sigla la doppietta, con un colpo di testa al minuto 33′. In campo un sostanziale dominio della capolista, con i pontini che cercano di farsi vedere ma solo a sprazzi con Del Sole e Riccardi. Tanti i gialli nella prima frazione: Andreoni, Leone e Buglio per i campani e Fabrizi per il Latina. Secondo tempo che si apre con la rete del Latina con Crecco che accorcia. Poi una decina di minuti di confusione totale e nervosismo con cartellini che volano e cambi che vengono effettuati in ritardo a causa di segnalazioni sbagliate. Al minuto 81′ la chiude Meli con un destro secco che fulmina il Latina. I pontini poi terminano la gara in 10 per l’espulsione di Vona.