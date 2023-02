Serie C 2022/23: reti inviolate tra Gelbison e Audace Cerignola

Termina a reti inviolate la sfida tra Gelbison e Audace Cerignola, valevole per la 25esima giornata di Serie C 2022/23. Tante le occasioni procurate da entrambe le formazioni: ad inizio primo tempo sono i padroni di casa a rendersi pericolosi e tentare la prima conclusione in porta al 15esimo con De Sena, pallone che termina poi di poco fuori lo specchio della porta. Al 34esimo è poi Malcore a tentare il tiro verso la porta, concludendo però alto sulla traversa. Secondo tempo equilibrato e con ritmi più bassi, nessuno riesce a sbloccarla: il Gelbison resta in quindicesima posizione a quota 29, mentre l’Audace fissa il settimo posto con 35 punti.