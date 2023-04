Serie C 2022/23: Pordenone in seconda posizione. La Virtus Verona cala il poker, Juve U23 fuori dai playoff

Il Pordenone conclude in bellezza, 16esima vittoria stagionale e ottima seconda posizione in ottica playoff. L’Albinoleffe resta invece al 19esimo posto in classifica e affronterà i playout contro il Mantova. La Juventus invece abbandona l’obiettivo playoff, bene la Virtus Verona che chiude la stagione in sesta posizione, con l’ennesima vittoria.

Una rete per parte al termine della prima frazione di gioco tra Virtus e Juventus. Sono i bianconeri a sbloccare il risultato al 13esimo minuto: Savona pennella un traversone preciso sul secondo palo per Cudrig, è lui a staccare bene di testa, firmando il primo vantaggio. I padroni di casa passano in svantaggio e tentano più volte di ristabilire l’equilibrio, proprio come avviene al 44esimo quando Fabbro la mette dentro con il piattone. La ripresa inizia con un penalty concesso dal direttore di gara nei confronti dei rossoblù: a posizionarsi sul dischetto è Danti che non sbaglia dagli undici metri. Sono poi Kristoffersen e Daffara a mettere il sigillo sul match, regalando la vittoria alla formazione di Fresco. Svanisce così il sogno playoff per i bianconeri che, alla quindicesima sconfitta stagionale, terminano il campionato in 12esima posizione con 49 punti. Termina 4-1 al Gavagnin-Nocini.

Vittorioso il Pordenone contro l’Albinoleffe, i padroni di casa gestiscono bene tutto il match. Termina a reti inviolate il primo tempo al Fontanafredda, nonostante le diverse conclusioni in porta. E’ Marconi a provarci al decimo minuto con un sinistro dal limite, palla di poco fuori, alla sinistra di Festa. Al 37esimo arriva invece la chance per i neroverdi: Candellone tenta una rovesciata, respinge Pratelli, poi Borghini concede il corner. Vano anche il tentativo di Doumbia sul finale, il centrocampista tenta la conclusione dalla distanza, pallone debole e rimessa dal fondo. Il vantaggio arriva ad inizio ripresa, sono i padroni di casa a sbloccare il risultato al 47esimo: Zammarini la mette in mezzo, Pinato la sblocca con un colpo di testa. Gli ospiti non demordono, ma non riescono ugualmente ad accorciare le distanze. Termina 1-0 al Fontanafredda.