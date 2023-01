Serie C 2022/2023, il Catanzaro prosegue la sua marcia: Iemmello stende anche il Taranto

Il Catanzaro batte 1-0 il Taranto nel match valevole per la ventunesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023 grazie alla rete realizzata da Pietro Iemmello. In virtù di questo risultato i calabresi consolidano il loro primato in classifica andando a 57 punti, mentre i pugliesi restano decimi a quota 27.

I padroni di casa si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita tanto che, dopo appena cinque minuti, conquistano un calcio di rigore per un fallo di Vannucchi ai danni di Biasci: Pietro Iemmello trasforma dagli undici metri e porta in vantaggio i suoi. I giallorossi, galvanizzati dall’1-0, continuano a spingere con uno scatenato Biasci andando a caccia del raddoppio, ma vengono sempre murati dalla retroguardia avversaria. La formazione ospite, dal suo canto, riesce a guadagnare metri soltanto negli ultimi minuti della prima frazione di gara, ma senza mai rendersi realmente pericolosa in zona offensiva. Si va, dunque, a riposo sul parziale di 1-0.

Nella ripresa è sempre il Catanzaro a fare la partita, cercando senza troppa convinzione il secondo gol, mentre il Taranto si difende in maniera estremamente ordinata e prova a ripartire in contropiede. Al 67′ la capolista del girone C perde il proprio allenatore Vincenzo Vivarini, che viene allontanato dal direttore di gara per eccessive proteste. Mister Capuano prova a cambiare l’inerzia della gara inserendo forze fresche, ma non riesce nel suo intento neanche dopo un finale incandescente. Il Catanzaro piega 1-0 il Taranto e si conferma al comando del girone C.