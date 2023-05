Regolamento secondo turno playoff Serie C 2023 fase gironi: cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento del secondo turno dei playoff di Serie C 2023 per quanto riguarda la fase interna ai gironi: ecco cosa succede in caso di pareggio al 90′. In ottemperanza alle regole stabilite dalla Lega Pro, qualora dovesse verificarsi un risultato di parità dopo i tempi regolamentari, niente supplementari o rigori, ma avanzerà al primo turno della fase nazionale della post season la squadra testa di serie, vale a dire quella che disputa l’incontro in casa, che dunque, in virtù del miglior piazzamento in regular season, ha la possibilità di qualificarsi al turno successivo anche con un pareggio, la squadra ospite è chiamata pertanto a vincere.