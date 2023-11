Highlights e gol Padova-Lumezzane 2-0: Coppa Italia Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 1

Gli highlights e le azioni salienti di Padova-Lumezzane 2-0, match degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C 2023/2024. Le reti nel finale di Palombi e Fusi regalano il pass per i quarti alla squadra di Torrente che però impiega più del previsto per sbloccare il risultato. L’estremo difensore degli ospiti, Galeotti è superlativo e la Lumezzane di fatto crolla solo con l’espulsione al 65′ di Dalmazzi per doppio giallo. Di seguito, le azioni salienti della partita.