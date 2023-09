Highlights e gol Juventus U23-Ancona 1-2: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Christian Poliseno 53

La Juventus U23 si impone sull’Ancona per 1-2 nella quinta giornata di Serie C 2023/2024, Girone B. Ospiti in gol con Yildiz nel primo tempo, pareggiato subito da Spagnoli. Nella seconda frazione Cerri trova il gol decisivo, che regala i primi punti ai giovani bianconeri. Di seguito gli highlights del match.