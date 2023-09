Highlights e gol Benevento-Taranto 2-1: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 30

Il Benevento si impone sul Taranto per 2-1 nella quarta giornata di Serie C, Girone C 2023/24. Subito un doppio vantaggio firmato dai padroni di casa che sbloccano il risultato con Ferrante al 25esimo e raddoppiano sul finale di prima frazione con la rete di Karic. Vana la rete nella seconda frazione messa a segno da Antonini Lui al 75′, i rossoblù firmano la prima sconfitta stagionale. Di seguito gli highlights del match.