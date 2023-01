Coppa Italia Serie C 2022/2023, il Foggia vince 2-1 in semifinale d’andata: Juve u23 battuta

di Mattia Zucchiatti 35

Il Foggia in casa batte la Juventus U23 2-1 grazie alla doppietta di Ogunseye nella semifinale di andata di Coppa Italia Serie C 2022/2023. Più cinica e compatta la squadra di Gallo che sblocca il risultato al 5′: Peralta dribbla due avversari e crossa dalla sinistra, Ogunseye sguscia via da una marcatura e in tuffo, forse con una deviazione, devia in rete per l’1-0. La Juventus accusa il contraccolpo, il Foggia sembra poter persino trovare il raddoppio. Ma nel momento migliore dei pugliesi, arriva il pareggio dei bianconeri: al 21′ Ake si fa largo e serve Iocolano che disegna un traversone in area per la testa vincente di Poli. Nella ripresa, sembra regnare l’equilibrio, fino a quando la Juve non si fa male da sola: Raina in possesso regala palla ad Ogunseye che per la seconda volta non perdona a porta sguarnita. Nel finale la Juve prova a sbilanciarsi, rischiando però di subire il 3-0 in contropiede. Alla fine il Foggia si accontenta del 2-1. La gara di ritorno è in programma il 15 febbraio.