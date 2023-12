Lazio, Sarri può sorridere: Romagnoli ed Isaksen in gruppo a Formello

La Lazio, tornata ad allenarsi a Formello per preparare la sfida all’Empoli e riprendere la sua marcia in campionato, recupera pezzi importanti del suo scacchiere. Sarri, infatti, ha ritrovato sia Isaksen che Romagnoli, entrambi tornati in gruppo; tutti e due hanno svolto un lavoro atletico insieme ai calciatori che non sono stati impiegati dal primo minuto contro l’Inter, poi hanno partecipato anche alla partitella a campo ridotto che ha chiuso la seduta odierna. Difficile che entrambi possano partire titolari già venerdì, soprattutto il danese che aveva riportato uno stiramento, ma tutti e due possono sperare nella convocazione per la trasferta di Empoli. Contro il suo passato Sarri dovrebbe affidarsi di nuovo a Luis Alberto in mediana mentre in attacco confermato il tridente “classico” con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni mentre lo squalificato Lazzari, per lui due giornate di stop, il favorito sembra Pellegrini con Marusic dirottato a destra.