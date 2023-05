Lazio: allenamenti ripresi a Formello, lavoro intenso per la difesa

Nonostante la Lazio abbia ormai conquistato aritmeticamente la qualificazione in Champions League, la stagione non è ancora finita e la squadra deve assicurarsi di concludere il campionato in seconda posizione. Domenica i biancoceleste affronteranno la Cremonese in un Olimpico quasi sold out e in vista di questa sfida a Formello va in scena un intenso allenamento.

Dopo venti clean sheet in campionato, la difesa laziale si prepara con delle mirate esercitazioni tattiche. I centrocampisti e attaccanti si sono dedicati alla costruzione d’attacco e alle conclusioni verso la porta e, per concludere, si è svolta una partitella a campo ridotto decisa da Zaccagni.