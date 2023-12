Juventus-Napoli, Mazzarri in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Walter Mazzarri parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia della sfida del suo Napoli contro la Juventus: ecco allora le informazioni su canale, orario e diretta streaming per seguire le parole del mister che dovrà scontrarsi contro la Vecchia Signora all’Allianz Satadium. Dopo la sconfitta contro l’Inter, il club partenopeo dovrà fare una prestazione importante in quel di Torino, quanto meno per cercare di rimanere attaccato alla zona Champions League. Mazzarri parlerà in conferenza stampa, nel giorno che precede il match ossia giorno 7 dicembre, alle ore 11.15. Diretta della conferenza che sarà trasmessa sul profilo Youtube ufficiale del club partenopeo, diretta scritta su Sportface.

