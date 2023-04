Juventus-Inter, parla Lukaku: “La storia si ripete, spero la Lega questa volta agisca”

Parla Romelu Lukaku dopo quanto accaduto ieri sera nella sfida tra Juventus e Inter, con chiari insulti razzisti nei suoi confronti. “La storia si ripete: era successo nel 2019 e ora di nuovo nel 2023. Spero che la Lega stavolta agisca per davvero perchè tutti dovrebbero godersi questo bellissimo gioco. Grazie per i vostri messaggi di supporto, fanc… al razzismo”. Questo è quanto scritto su Instagram dal centravanti nerazzurro. Il riferimento al 2019 riguarda una sfida contro il Cagliari, quando venne preso di mira anche in quel caso in occasione di un calcio di rigore.