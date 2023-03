Juventus, Allegri su Pogba: “Per rispetto del gruppo giusto mandarlo a casa”

“E’ semplice, è arrivato in ritardo alla convocazione di ieri sera. Per il rispetto del gruppo è stato giusto mandarlo a casa”, sono state queste le dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri alla domanda sulla non convocazione di Paul Pogba. La Juventus dovrà fare a meno quindi del suo attaccante per il match valevole per gli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo.