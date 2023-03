Inter, preoccupano le condizioni di Dzeko. Il ct della Bosnia: “Edin out contro l’Islanda per un problema alla schiena”

Le condizioni di Edin Dzeko in nazionale non fanno dormire sonni tranquilli all’Inter. Direttamente dal ritiro della nazionale bosniaca, l’attaccante ex Roma è stato vittima di un problema alla schiena prima della partita contro la Bosnia, decisa dal rossonero Krunic. Il ct della Bosnia poi è tornato sull’argomento spiegando le ragioni per le quali Dzeko è stato out, facendo preoccupare l’Inter in un momento focale della stagione nerazzurra.

Queste le parole in conferenza stampa da parte di Faruk Hadzibegic: “È possibile che torni a disposizione per la prossima partita. Durante l’ultima sessione di allenamento ha riportato un infortunio alla schiena, a una specie di legamento, ma forse è meglio che sia il medico a parlarne. Non voglio dire qualcosa di impreciso. Abbiamo cercato di farlo stare meglio, abbiamo scritto anche alla FIFA e alla UEFA per sapere se potevamo andare oltre nel suo trattamento, ma hanno detto di no e quindi non abbiamo potuto contare su di lui“.