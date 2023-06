Inter-Manchester City, Barella: “Vogliamo scrivere un’altra pagina di storia”

Parole da leader, da capitano e da guida quelle proferite da Nicolò Barella nei confronti della sua Inter, stessa squadra che giocherà la finale di Istanbul contro il Manchester City nel prossimo 10 giugno. Il centrocampista anche della Nazionale Italiana ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset.

Le parole di Barella: “È un sogno che si è realizzato, ora dobbiamo portare quel sogno ad un livello superiore per cercare di vincere la coppa. Questa società mi ha accolto alla grande, in questi anni abbiamo lavorato tantissimo per arrivare a questo e ora dobbiamo godercelo. Non sarà Italia-Inghilterra, ma Inter-City, cercheremo di scrivere un’altra pagina di storia. Stiamo riportando l’Inter dove merita di stare, la vittoria della Champions sarebbe la ciliegina sulla torta“.