Inter, l’agente di Lautaro: “Niente Arabia, sta bene in nerazzurro. Rinnovo? Non credo ci saranno problemi”

“In estate non abbiamo ascoltato offerte dall’Arabia. Non è una scelta strana per uno che tiene così chiaro il progetto di vita, il sentimento di appartenenza, il quanto stia bene nel club anche perché si sente valorizzato dalla società”. Parla così Alejandro Camano del suo cliente Lautaro Martinez in un’intervista a Tuttosport. “Non dimentichiamo tutti i successi dei nerazzurri. E che parliamo della squadra vice campione d’Europa. L’Inter oggi è in una ottima striscia di risultati. E Lautaro, insieme ai suoi compagni e al tecnico, si sente parte di questo successo”, dice. In ballo, c’è sempre il rinnovo: “Stiamo dialogando per ricevere una proposta che possa soddisfare Lautaro. Non è facile, nel senso che non è una cosa dall’oggi al domani, ma stiamo lavorando per arrivare a un accordo positivo. Problemi? Non credo ce ne saranno”.