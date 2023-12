Inter, Inzaghi: “Gruppo unito. Abbiamo tante ambizioni”

Simone Inzaghi ha parlato del futuro e del momento magico che sta vivendo la sua Inter. Il tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni sociali ed ufficiali del club nel giorno che precede il match contro il Genoa. Tanti i temi trattati dal tecnico che ha però voluto sottolineare l’unità d’intenti da parte del suo gruppo che ha grosse ambizioni.

Inzaghi: “Il Genoa è in un ottimo momento, ha giocatori di qualità e un allenatore molto preparato che sta facendo bene. Dovremo fare una partita accorta e di grandissima intensità. Siamo soddisfatti dei nostri numeri dopo queste 17 partite. Ne mancano ancora 21 e dovremo continuare a mantenere numeri importanti sia in fase offensiva, sia difensiva. Il segreto è la grandissima disponibilità che stanno dimostrando tutti i giocatori. Il gruppo è molto solido: i ragazzi si vogliono bene e stanno bene insieme. Sul gol di Barella c’è stato un bellissimo abbraccio collettivo, dobbiamo continuare così, ma chiaramente la solidità del gruppo è importantissima. È stato un 2023 ricco di soddisfazione, abbiamo vinto qualche trofeo e giocato una finale di Champions molto stimolante. È bello non dimenticare quello che abbiamo raggiunto, ma abbiamo tanta ambizione e guardiamo all’anno nuovo con tantissimo entusiasmo: vogliamo fare tanta strada insieme ai nostri tifosi”.