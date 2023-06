Inter, Correa: “Infortunio sfortunato, ma provo a recuperare”

Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di Inter TV a pochi giorni dalla finale di Champions League contro il Manchester City commentando le proprie condizioni: “Oggi sto bene, iniziamo con un lavoro più intenso sul campo. È stato una sfortuna questo infortunio, ma adesso sto lavorando per recuperare”. E sul match vinto contro il Barcellona, durante i gironi della competizione: “In quella sfida è uscita tutta la rabbia che ci stava mancando, quella partita ci ha fatto capire cosa potevamo dare. Abbiamo vinto contro una grandissima squadra e questo ci ha dato qualcosa in più. Credo che le partite giocate contro il Benfica e il Porto in squadra siano state bellissime, il pubblico ci ha accompagnati con un’atmosfera da Champions e adesso ci aspetta la partita più difficile”.