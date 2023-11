Highlights e gol Vicenza-Triestina 2-0: Coppa Italia Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Cristian Mancin 25

Gli Highlights e i gol della partita del Menti tra Vicenza e Triestina, Coppa Italia Serie C, terminata 2-0. Partita molto divertente allo Stadio Paolo Menti nella quale al Vicenza basta una rete per tempo per stendere la Triestina grazie ai gol di Proia, nel prima frazione, e quello di Ferrari, nella seconda.