Highlights e gol Triestina-Juventus U23 1-0, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 10

Grandioso successo per la Triestina, che conquista 3 punti fondamentali nella propria corsa salvezza: gli uomini di mister Gentilini battono 1-0 la Juventus Next Gen, conquistano il secondo successo nelle ultime 3 giornate e completano la rimonta sul Piacenza, scavalcando il team emiliano e abbandonando l’ultimo posto in classifica. A decidere la gara è stata la rete, arrivata dopo soli 4 minuti, messa a segno da Camillo Tavernelli, rete che ha tagliato le gambe alla squadra allenata da Brambilla, che ha poi subito il contraccolpo psicologico e ha limitato i danni nella frazione iniziale. Secondo tempo migliore per i bianconeri, ma ciò non ha evitato per loro la sconfitta numero 11: Juventus Next Gen che, così, resta nona a quota 38, con Novara e Padova che domani potrebbero operare il sorpasso. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.