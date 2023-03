Hakimi indagato per violenza sessuale, l’avvocato: “Accuse false, il PSG è con lui”

Achraf Hakimi si trova al centro delle vicende extra campo del PSG. Il difensore marocchino è stato accusato nelle ore scorse di aver compiuto violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 23 anni, con la quale il difensore ex Inter avrebbe allacciato il rapporto online per poi invitarla a casa in quel di Boulogne Billancourt e compiere violenza. In difesa dello stesso Hakimi è intervenuto l’avvocato del giocatore che ha chiarito la posizione del suo assistito.

Fanny Colin, avvocato dell’esterno del PSG, ha parlato ai microfoni de Le Parisien sottolineando la totale estraneità di Hakimi ai fatti raccontati dalla ragazza nelle scorse ore alla polizia francese. Queste le parole della difesa legale del giocatore: “Le accuse sono false. Achraf è calmo ed è a disposizione della giustizia. Anche il Paris Saint-Germain è a fianco del giocatore, che ha fermamente negato le accuse e confida nella giustizia. Il PSG è un club che promuove il rispetto dentro e fuori dal campo“.