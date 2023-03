Germania, che gaffe di Brehme: l’ex Inter invia video con la compagna in topless

di Michele Muzzarelli 1

Incredibile e maldestra gaffe di Andy Brehme, ex giocatore dell’Inter e campione del mondo a Italia ’90. Il tedesco, in vacanza sul Lago di Garda, ha inviato sui social un video nel quale appare anche la compagna Susanne Schaefer in topless. Brehme infatti si diletta a inviare video di auguri personalizzati da parte delle celebrità, con le persone festeggiate che ricevono il regalo via WhatsApp. Stavolta però nel video è finita anche Susanne, che a un certo punto fa capolino in topless. Inutile dire che il video sia ben presto diventato virale, ma la coppia ha preso l’accaduto con il sorriso. “Prendo in giro il mio esperto social media manager” ironizza Susanne Schaefer a “Bild”, mentre Brehme scherza dicendo che “almeno tutti adesso sanno che moglie fantastica ho! In futuro sarà meglio che sia Susanne a filmare, non sarebbe dovuto succedere.”