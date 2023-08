Frosinone, Di Francesco: “Poco lucidi ma grande impegno”

Sei reti e un pareggio per 3-3 nella sfida amichevole tra Frosinone e Cosenza ma Eusebio Di Francesco pone l’accento sui lati positivi. “I ragazzi hanno messo grande impegno, non siamo stati pulitissimi nel palleggio e nelle uscite rispetto alla gara precedente. Ma mi aspettavo che saremmo stati un po’ meno lucidi, anche se i ragazzi mi hanno soddisfatto sotto il punto di vista dell’impegno e della ricerca di mettere in campo tutto quello che avevo chiesto loro”, ha commentato l’allenatore della squadra laziale, tornando al lavoro in vista dei primi impegni ufficiali. “Prima di questa partita, in settimana abbiamo fatto due doppi allenamenti molto spinti, nei quali i ragazzi hanno dato tutto e ieri si sono allenati anche bene – prosegue – So benissimo cosa tutti hanno fatto durante queste settimane per prepararsi al meglio per le prime partite ufficiali, quella che vale come risultato contro il Pisa e poi con il Napoli. Aspettando che arrivino anche altri giocatori per cercare di dare maggiore qualità a questa squadra ed avere anche alternative valide in tutti i ruoli”.

Poi il punto dall’infermeria. “Caso aveva subito una botta in allenamento, durante il riscaldamento ha sentito il riacutizzarsi di questo problema ed abbiamo preferito non rischiarlo. Harroui? Ha subito un’entrata di un avversario tra la gamba e la caviglia un po’ da ‘rosso’ anche se oggi era un’amichevole, lo valuteremo dopo 24 ore“.