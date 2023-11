Fiorentina, il sindaco Nardella: “Stadio? C’è sintonia con Barone”

Il primo cittadino di Firenze ha parlato della questione stadio, e non solo legata, alla Fiorentina. Il sindaco Dario Nardella ha toccato questo tema e non solo, sottolineando la sintonia che c’è con la Fiorentina ed in particolare con l’ammistratore delegati dei viola Joe Barone.

Le parole del sindaco Nardella: “Con Joe Barone parliamo sempre dello stadio, della Fiorentina e delle cose da fare insieme. Devo dire che c’è una bella sintonia, ora aspettiamo il verdetto del Tar del Lazio. Abbiamo tanti passaggi molti importanti davanti a noi nei prossimi giorni. Quella di ieri è stata una bellissima seratadevo fare i complimenti a Giovanni Nigro che l’ha promossa e che è stato anche il punto di riferimento di tutto il gruppo delle imprese che hanno lavorato alla costruzione del Viola Park perché ha realizzato una serata molto bella che ha avuto una duplice funzione, quella di raccontare questo bellissimo progetto e tutti i sacrifici e l’energia che sono stati spesi per realizzare il Viola Park, e dall’altro lato la raccolta di fondi per i territori colpiti dall’alluvione“.

Poi: “E’ bello che il Viola Park, attraverso questi eventi, cominci davvero a essere uno dei luoghi centrali della vita sociale, imprenditoriale e politica della città. Penso che debba essere proprio questa la sua vocazione. Ovviamente è prima di tutto un centro sportivo, ma come ha detto tante volte Rocco Commisso e anche il direttore generale Joe Barone, anche un luogo della città, della comunità fiorentina e toscana. Ieri c’erano anche i sindaci di tante città, ho visto quelli di Lucca, di Prato e di Campi Bisenzio, insomma è stata una bella serata“.