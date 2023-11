Fiorentina, Milenkovic: “Sogno di giocare qui la Champions. Felice di essere rimasto”

Nikola Milenkovic ha parlato da leader e da protagonista della Fiorentina targata Vincenzo Italiano. Il difensore serbo è stato protagonista di un’intervista ai microfoni dei canali social del club viola. Un sogno, chiamato Champions da perseguire con la maglia della Fiorentina.

Queste le parole di Milenkovic: “Il mio sogno? Giocare la Champions League e vincerla. Una data ce l’ho in mente ma la tengo per me. Giocare in Europa come è successo negli ultimi due anni è una cosa molto bella perché è sempre un’emozione unica. Sappiamo quanta gioia ha regalato la Conference la passata stagione ai nostri tifosi, ci sono squadre toste in Europa, quest’anno secondo me in coppa sarà ancora più difficile andare avanti però noi saremo lì a combattere per regalare ancora gioie ai nostri tifosi. Amo questo club, questa città, e questi tifosi, sono anche legato a loro, è stata una scelta fatta col cuore e sono molto contento di averla fatta“.

Poi: “E’ tanto tempo che sono qui, sono quasi al settimo anno, Firenze e la Fiorentina sono la mia seconda casa e mi sento benissimo qua, ho rapporti buonissimi con i compagni, con lo staff medico e quello tecnico, con la società e con tutti. Sicuramente come giocatore che è qui da tanti anni devo trasmettere ai miei nuovi compagni quello che significa la Fiorentina e quello che significa Firenze, e anche nei momenti più difficili devo essere quello che dà una mano alla squadra. Pioli mi ha aiutato tanto a crescere sia sul piano calcistico che su quello psicologico, mi ha dato una grande mano, e gli sarò grato per sempre“.

In conclusione: “Il Viola Park è una struttura incredibile e impressionante. Si vede l’ambizione di questa società di fare grandi cose anche tramite investimenti sui giocatori. Ringraziamo il presidente Commisso che è sempre presente e segue sia noi che la squadra femminile che le giovanili. Il suo arrivo ha portato tanto entusiasmo e tanta ambizione, cose che mi hanno fatto credere tanto in questo progetto”.