Fiorentina, Italiano: “Abbiamo ancora tanti margini di miglioramento”

Ai microfoni di Sky Sport, Vincenzo Italiano, ha parlato del periodo positivo della Fiorentina, che per il suo tecnico può anche stupire e migliorare. L’ex Spezia ha parlato di voglia da parte dei suoi giocatori di continuare su questo stato di forma ottimo.

Le parole di Italiano: “Dobbiamo continuare a lavorare sui nostri pregi, che ci hanno permesso di partire bene quest’anno, e su qualche difetto da migliorare, come fare più gol con i nostri centravanti o evitare di alternare 45 minuti fatti bene a 45 minuti non all’altezza. Abbiamo tanti margini di miglioramento. Siamo una squadra giovane, abbiamo inserito tanti giocatori nuovi, abbiamo tutto il tempo per crescere e migliorare. Intanto ci teniamo questo inizio e questa classifica e anche in Conference abbiamo tempo per recuperare. Grande merito a Jack. Da quando sono arrivato io si è messo a disposizione, non è più giovane ma sa gestirsi, soprattutto fuori dal campo. Dentro ha grandi letture, ha visione, arriva prima degli altri. Questa sua crescita ce la teniamo stretta, quest’anno ha alzato il livello della prestazione e la convocazione è meritata“.