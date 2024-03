Tifosi Brighton accoltellati e derubati, il Times: “A Roma ormai è inevitabile”

“Nelle notti europee romane certi incidenti sono ormai inevitabili”. Il Times va all’attacco e nell’edizione odierna del noto tabloid inglese si legge una forte critica nei confronti della gestione dell’ordine pubblico a Roma e dell’alto livello di criminalità dopo l’accoltellamento di almeno due tifosi del Brighton, poi derubati, alla vigilia del 4-0 inflitto dai giallorossi al club inglese negli ottavi di Europa League.

I giornali britannici hanno raccolto diverse testimonianze, il Telegraph scrive: “Circa 4.000 tifosi inglesi del Brighton sono stati presi di mira dai tifosi di casa che li hanno intrappolati nel settore ospiti da entrambi i lati della sezione dello Stadio Olimpico. Un comunicato del club di Brighton ha riferito che bottiglie, monete e accendini sono stati usati come oggetti da lancio. Una denuncia e una richiesta di chiarire i fatti è stata presenta sia alla Roma che alla Uefa”.

Tornando al Times: “C’è una certa triste inevitabilità in tali incidenti quando si tratta di grandi partite europee a Roma, con i tifosi di Tottenham, Liverpool, Manchester United e Middlesbrough tra quelli coinvolti in episodi di violenza prima o dopo le partite contro la Roma o la Lazio. Questo club non merita che il suo nome venga infangato da simili atti criminali”.

Parla così un tifoso aggredito nella sua testimonianza: “Ricordo che ero a terra e cercavo di coprirmi mentre mi prendevano a calci”. Un altro aggiunge: “Stavo camminando per strada tranquillo. Non stavamo cantando o altro. Siamo stati assaliti da dietro da circa sei ragazzi con passamontagna, tutti vestiti di nero. Mi hanno preso a calci in testa, nelle costole, sulle braccia, sulle gambe, letteralmente ovunque. È successo tutto molto velocemente, non me lo aspettavo nemmeno. La prima cosa che ricordo è stata che ero a terra e cercavo di coprirmi mentre mi prendevano a calci e pugni. Hanno preso i miei due amici per strada e li hanno pugnalati. A un mio amico hanno rubato il portafoglio e il passaporto”.