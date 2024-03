Sporting Lisbona, Amorim: “Atalanta favorita, noi pronti alla sfida”

Photo LiveMedia/Joao Rico/DPPI , Portugal, August 27, 2022, Portuguese football Primeira Liga match FOOTBALL - PORTUGUESE CHAMP - SPORTING CP v CHAVES Image shows: Coach Ruben Amorim of Sporting CP during the Portuguese championship, Liga Bwin football match between Sporting CP and GD Chaves on August 27, 2022 at Jose Alvalade stadium in Lisbon, Portugal LiveMedia - World Copyright

Il tecnico dello Sporting Lisbona, Ruben Amorim, lancia la sfida ai nerazzurri di Gasperini nell’anticipo di domani sera, gara valida per l’andata degli ottavi di Europa League. Durante la conferenza stampa alla vigilia del match ha infatti dichiarato: “Conosciamo già l’Atalanta, se dovessimo studiare un’altra squadra in così poco tempo sarebbe difficile. L’Atalanta è una delle favorite alla vittoria finale, ha giocato con il Milan, con l’Inter, con Bologna. Sono squadre con un’intensità diversa, ma le squadre portoghesi a volte sorprendono. L’Atalanta è una delle favorite per la coppa, ma lo Sporting vuole vincere domani. L’Atalanta è una squadra che trasforma il gioco in duelli, ci sono molti giocatori che cambiano posizione. È una squadra fisica, abbiamo già giocato due partite con loro, sarà difficile, ma adesso siamo più preparati”.

Sul momento non facile dei nerazzurri, due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite, Amorim non si è sbilanciato: “Sapevamo che l’Atalanta arrivava da una serie di risultati positiva prima dell’Inter, ma l’attenzione era più sui nuovi giocatori, sulla conoscenza delle loro caratteristiche. Abbiamo visto le loro ultime partite per analizzare i nuovi giocatori che affronteremo in questo momento”.

Durante la conferenza è intervenuto anche il capitano Sebastian Coates: “Sarà una partita difficile perché hanno un modo di giocare complicato, seguono l’uomo in tutto il campo. Sappiamo come battere l’Atalanta e vogliamo mostrarlo. Non so se dovremo cambiare qualcosa rispetto alle due sfide della fase a gironi, abbiamo rivisto la gara d’andata, non eravamo entrati bene nel primo tempo, meglio nel secondo, ma non è bastato. Siamo in un buon momento e dobbiamo approfittarne”.