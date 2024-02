Sporting-Atalanta si gioca di martedì: calendario intasato, rischio spostamento o rinvio in Serie A

Se qualcosa può andar storto, lo farà. La legge di Murphy trova spesso applicazioni naturali nel mondo del calcio e anche il sorteggio di Nyon di Europa League ha regalato una nuova emozione in tal senso. Stiamo parlando dell’accoppiamento dell’Atalanta, che è stata sorteggiata contro lo Sporting Lisbona, già affrontato peraltro nel girone. Una situazione spinosa per la Lega Serie A, dal momento che i lusitani erano l’unica formazione tra quelle presenti nell’urna per la quale si conosceva già uno spostamento nel calendario dell’andata degli ottavi: non giovedì 7 marzo come tutte le altre, ma anticipo a martedì 5 marzo, perché anche il Benfica gioca negli ottavi e in casa l’andata l’Uefa ha dovuto spostare una delle due partite.

OCCHIO AL CALENDARIO – L’Atalanta, però, ha un calendario intasato in campionato: c’è Milan-Atalanta domenica, poi mercoledì ecco il recupero Inter-Atalanta, quindi, teoricamente, domenica nella ventisettesima giornata è fissata Atalanta-Bologna. Ma con la sfida ai portoghesi martedì, ci sarebbero appena due giorni di riposo. Anticipandola al sabato, si rispetterebbe la regola dei tre giorni, ma la formazione orobica sarebbe costretta a giocare ogni tre giorni per quattro partite consecutive, e non è detto sia una cosa particolarmente gradita alla Dea. L’alternativa per la Lega Serie A sarà quella di rinviare una delle partite tra Inter-Atalanta, che è già un recupero, o la stessa Atalanta-Bologna, a data da destinarsi, perché non ci sono al momento date per recuperarla, visto che i nerazzurri sono in corsa anche in Coppa Italia. Nel dettaglio: il 2-3 aprile c’è l’andata della semifinale di Coppa Italia, l’11 e 18 aprile i quarti di finale eventuali di Europa League, il 24-25 aprile il ritorno della semifinale di Coppa Italia, il 2 e 9 maggio le eventuali semifinali di Europa League, il 15 e 22 maggio le eventuali finali di Coppa Italia ed Europa League, quindi lo stop per gli Europei.