Siviglia, Papu Gomez sfida la Roma: “Abbiamo trovato un’identità con Mendilibar”

Papu Gomez è solamente una delle tante vecchie conoscenze del calcio italiano nel Siviglia che tra pochi giorni sfiderà la Roma in finale di Europa League. “Se ci saremmo aspettati di arrivare in finale? Fino a due mesi fa non lo pensava nessuno, il cambiamento della squadra è stato notevole. Ora siamo in una posizione abbastanza buona in campionato e in finale di Europa League, è tanta roba”, spiega l’esterno d’attacco argentino, che rende merito al tecnico Mendilibar: “E’ una persona fantastica, umile, che viene dal basso – racconta a Sky Sport – Ha fatto tutte le categorie, si merita tutto, è una persona onesta che ti guarda in faccia e ti dice le cose senza nessun filtro. All’inizio della stagione le cose andavano male, non riuscivamo a fare risultati, ma abbiamo ritrovato un’identità di squadra grazie a lui, ha messo i giocatori nel proprio ruolo, senza fare esperimenti, fa un calcio semplice”.

Sull’avversaria: “La Roma è una grande squadra, una big d’Europa. Ha giocatori importanti, può farti male in ogni momento, dovremo stare attenti. Mourinho è un grande allenatore e preparerà bene la partita”. Sul futuro: “Ho ancora un anno di contratto, qui mi trovo benissimo e se vincessimo l’Europa League giocheremmo la prossima Champions. L’Atalanta la seguo sempre, ha un allenatore incredibile, spettacolare, spero vadano in Europa”.

