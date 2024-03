Roma-Brighton 4-0, Lukaku: “Squadra in costante crescita, gruppo unito”

Il centravanti della Roma Lukaku ha commentato, ai microfoni di Sky Sport, il successo roboante in casa contro il Brighton per 4-0: “La difesa ha fatto un grande lavoro sulle imbucate del Brighton. Abbiamo fatti tanti gol, ma non dobbiamo sottovalutare il ritorno. Ci stiamo trovando bene con le idee di De Rossi. Sto giocando più in profondità e meno di sponda. La mentalità del gruppo sta cambiando, seguiamo gli ordini del mister. La squadra è in costante miglioramento, personalmente sto dando il massimo. De Rossi ci stimola sempre e ci sprona a non mollare mai, sia in allenamento che durante le partite. Siamo uniti verso lo stesso obiettivo”.