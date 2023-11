Probabili formazioni Slavia Praga-Roma, quarta giornata Europa League 2023/2024

Le probabili formazioni di Slavia Praga-Roma, match della quarta giornata dei gironi di Europa League 2023/2024. I giallorossi cercano una vittoria per blindare il primo posto in questo girone, sarà però una trasferta estenuante sul campo dei cechi. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 18.45 di giovedì 9 novembre, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici e in particolare le ultime sui capitolini di Mourinho.

QUI ROMA – Diversi dubbi per Mourinho, in avanti Belotti favorito su El Shaarawy, Zalewski a sinistra con Kristensen che potrebbe essere riproposto a destra.

Le probabili formazioni di Slavia Praga-Roma

Slavia Praga (3-4-3): Mandous; Masopust, Ogbu, Holes; Doudera, Zafeiris, Dorley, Dumitrescu; Wallerm; Schranz, Chytil

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku

Ballottaggi: Belotti 55% – El Shaarawy 45%

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Pellegrini, Dybala, Renato Sanches, Karsdorp, Spinazzola

Squalificati: –