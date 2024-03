Milan-Slavia Praga 4-2, Pioli: “Buon doppio vantaggio, ma potevamo fare di più”

“Potevamo fare di più, avendo finito il primo tempo con il doppio vantaggio. E’ una buona vittoria, ma i nostri avversari hanno dimostrato di essere una squadra energica. Il vantaggio è buono ma il passaggio del turno va ancora conquistato”. Stefano Pioli ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la vittoria del suo Milan per 4-2 sullo Slavia Praga, nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2023/2024. Il tecnico rossonero ha anche detto la sua sull’andamento del match, con alcune disattenzioni pagate a caro prezzo: “Nei due gol abbiamo commesso delle piccole distrazioni, non gravi errori ma potevamo essere posizionati meglio. In attacco dovevamo creare qualcosa in più, anche se una volta rimasti in 10 lo Sparta si è chiuso ancora di più. Abbiamo riempito troppo gli spazi a un certo punto, saremmo dovuti rimanere un po’ più bassi con i terzini per sfruttare meglio le fasce con Pulisic e Leao.”

Testa adesso al ritorno in Repubblica Ceca, impegno da prendere con le molle e senza sottovalutare i rischi: “Mi aspetto una partita diversa a livello tattico ovviamente, perchè loro dovranno fare due gol. Dovremo essere attenti sulle palle inattive, dove hanno una fisicità importante. La partita dovrà essere preparata bene perchè i nostri avversari proveranno a fare la partita della vita.” In chiusura c’è spazio anche per una battuta con giornalisti e opinionisti presenti nello studio di Sky: “Mi piace parlare di calcio, fosse per me terrei solo le conferenze post-partita e toglierei quelle pre-partita. Adesso parliamo di cose successe in campo, ognuno può dare il proprio giudizio.”