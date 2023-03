Juventus-Friburgo, problema al ginocchio per Chiesa: cambi finiti, resta in campo

Apprensione per Federico Chiesa nel finale di Juventus-Friburgo in virtù del suo problema fisico al ginocchio. Infortunio che sembra abbastanza preoccupante anche perché il giocatore, per sua scelta, decide di rientrare in campo per dar manforte ai suoi visto che erano finiti gli slot per i cambi di Allegri. Il giocatore, già fuori per quasi un anno per un infortunio al ginocchio, è parecchio claudicante e non riesce a correre. Nelle prossime ore ne sapremo di più sulle sue condizioni.