Feyenoord-Roma, rivedi la conferenza stampa di Mourinho (VIDEO)

di Giorgio Billone 17

Rivedi la conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia di Feyenoord-Roma, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Il tecnico giallorosso ha presentato i temi della sfida parlando anche dei singoli e ha dichiarato: “Siamo una squadra umile e io sono un allenatore umile. Non siamo la squadra più forte dell’Europa League”. In alto ecco il video.