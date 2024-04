Europa League, Bayer Leverkusen e Marsiglia avversarie di Roma e Atalanta: l’OM elimina il Benfica ai rigori

Bayer Leverkusen e Marsiglia saranno le avversarie di Roma e Atalanta in semifinale di Europa League dopo aver eliminato rispettivamente West Ham e Benfica ai quarti. La squadra di Xabi Alonso sfiderà i giallorossi come nella scorsa stagione, quando fu la squadra di Josè Mourinho a qualificarsi in finale. Per l’Atalanta invece c’è la sfida infuocata contro l’OM.

Al London Stadium la serata degli Hammers parte bene dopo la sconfitta per 2-0 nell’andata. Al 13′ la rete dell’1-0 con firma di Antonio regala fiducia al pubblico e alla squadra di Moyes, che prova a sorprendere i neo campioni di Germania con i ritmi alti del suo gioco. La partita però diventa spezzettata e nervosa, con sette cartellini gialli estratti nel solo secondo tempo. Il sogno della rimonta per il West Ham si infrange all’89’, quando Frimpong su assist di Stanisic firma la rete dell’1-1. Termina ai rigori invece la contesa tra Marsiglia e Benfica. La partita è finita 2-1 per i portoghesi, ma un gol di Moumbagna al 79′ trascina il verdetto ai supplementari e poi ai calci di rigore. Dagli undici metri sbagliano Di Maria e Antonio Silva. Il rigore decisivo è di Luis Enrique che fa esultare il Velodrome.