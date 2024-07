Europa League 2024/2025, risultati ritorno primo turno preliminare: avanti Elfsborg e Wisla

Tempo di verdetti nel primo turno preliminare di Europa League, andiamo allora a scoprire i risultati di questa sera con le sei squadre che si sono qualificate per il secondo turno di qualificazione della seconda competizione Uefa per importanza. Colpo del Wisla Cracovia sul campo del Llapi e qualificazione per i polacchi: nell’1-2 in rimonta degli ospiti contro i kosovari in gol Rodado, Tahiri e Kiakos. Il Tobol, squadra kazaka, vince contro gli slovacchi del Ruzomberok, ma non basta per evitare l’eliminazione immediata dal percorso, lunghissimo, verso i gironi: El Messaoudi all’8′ aveva provato a indirizzarla, ma all’andata era finita 5-2 per i rivali.

Show dell’Elfsborg sul campo del Pafos: gli svedesi segnano cinque reti ai ciprioti e volano al secondo turno con un 2-5 davvero spettacolare. Nel festival del gol segnano Oumi, Holmen con l’autogol, poi Dragomir per il sorpasso dei padroni di casa che erano però rimasti in dieci, quindi nella ripresa affondano gli ospiti con i gol di Baidoo, Baldursson, Abdullaj e Zeneli. Lo 0-2 del Paks sul campo del Corvinul Hunedoara non è sufficiente per completare la rimonta: Konyves e Bodes segnano nel finale, ma i rumeni avevano battuto gli ungheresi per 4-0 all’andata. 2-2 emozionante tra Maribor e Botev Plovdiv: Repas la sblocca, poi Nwachukwu e Ujah la indirizzano per gli ospiti, quindi Beugre firma il gol della speranza degli sloveni, che però nell’aggregato tra andata e ritorno cedono 4-3 alla formazione bulgara. Infine, emozioni fortissime tra Zira e Sherif: finisce 1-2 dopo i tempi regolamentari, frutto dei gol di Utzig per gli azeri e di Allach e Yade per i moldavi. I padroni di casa in qualche modo resistono in dieci contro undici e il risultato è fotocopia, ma a parti invertite, rispetto all’andata: si va così ai rigori e sono gli ospiti a prevalere per un punteggio totale di 5-7 dcr.