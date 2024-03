Brighton, De Zerbi: “Conosco la spinta dell’Olimpico, sarà un esame. De Rossi nato per fare l’allenatore”

“Abbiamo giocato all’Old Trafford e abbiamo vinto, abbiamo fatto 2-2 a Marsiglia, abbiamo giocato in casa dell’AEK Atene e abbiamo vinto. Conosco la spinta dell’Olimpico, sarà un esame per noi. Credo che ci debba dare ancora più forza, alleno da 10 anni e ho cambiato 5-6 squadre, questi giocatori del Brighton li sento caratterialmente più vicini a me per orgoglio, fame e dignità, motivazioni, valori, per come vivono il calcio“. Così Roberto De Zerbi, nella conferenza che anticipa la sfida contro la Roma, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Le tante assenze tra le fila inglesi non sembrano turbare il tecnico del Brighton: “Sugli infortuni dico che è un argomento da prendere in due modi – ha spiegato De Zerbi -, o piangiamo e diciamo quanti giocatori importanti abbiamo fuori, oppure si prende come un’opportunità perché puntiamo a passare il turno e competere con tutti questi infortunati. Nessuno ci dà la garanzia che con Mitoma, Joao Pedro, Milner, Enciso in forma passeremo il turno, non voglio sentir parlare di infortunati, siamo abbastanza per domani“, ha poi concluso.

“De Rossi credo sia nato per fare l’allenatore. Io lo avevo indicato come uno dei possibili grandi allenatori, già prima che prendesse la Spal, ha tutte le componenti, dalla personalità, alla capacità di relazionarsi e di carisma con i calciatori. Lo conosco bene e sono contento – ha proseguito De Zerbi – Sta cambiando una squadra che era forte. Ha dato un’impronta di gioco in poco tempo, sta facendo grandi risultati, non è tutto scontato, credo che sia sulla strada per diventare un grande allenatore, lo è già. Non so dirvi se giocherà a tre o quattro. Non so come gioco io, non posso sapere come giocherà lui“.